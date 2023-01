Eerste transgender vrouw krijgt doodstraf in de Verenigde Staten

Volgens de site van de ngo Death Penalty Information Center gaat het dus om de eerste trans vrouw die in de VS werd geëxecuteerd. Amber McLaughlin, die eerder als Scott werd veroordeeld, wachtte bovendien de doodstraf af in een mannengevangenis.

De 49-jarige had alle juridische middelen tegen het vonnis ingezet. Haar advocaat had tot de laatste minuut tevergeefs geprobeerd om Mike Parsons, de gouverneur van de staat, over te halen haar gratie te verlenen. Parsons heeft dat verzoek dinsdag afgewezen.