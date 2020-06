Jong stel opgepakt na vondst wapen in hotelkamer

Ⓒ dpa

AMSTERDAM - Een 20-jarige man uit Rotterdam en een 18-jarige vrouw uit Vlaardingen zijn aangehouden nadat in een hotelkamer waar ze verbleven een wapen was aangetroffen. Schoonmakers van het Amsterdamse hotel aan de Javakade deden de vondst zaterdagmiddag vlak nadat het jonge stel was uitgecheckt.