Premium Het beste van De Telegraaf

Interview Migratiedeal met Tunesië is ’lege huls’: ’Hoe wil je afspraken maken met een onberekenbare president’

Door Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling in gesprek met Migranten in Tunis Ⓒ Stichting Vluchteling/ Marcel van der Steen

De migratiedeal met Tunesië is een ’lege huls’. Nederland en de EU gaan zaken doen met een onberekenbare president waarvan het nog maar de vraag is of die zich aan z’n afspraken houdt. Dat zegt Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling, die afgelopen week Tunesië bezocht. „Stel je maakt 100 miljoen euro over en het land houdt zich niet aan z’n afspraken, ga je dan een tikkie sturen?”