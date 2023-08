Ratten overspoelen gladiatorenarena, bestuur Rome ten einde raad

Toeristen plaatsten de afgelopen dagen video’s online waarop te zien is hoe er ratten rondom de publiekstrekker rondzwermen op slechts enkele meters afstand van toeristenrijen.

De beelden die massaal werden gedeeld, hebben tot veel kritiek geleid op de burgemeester van Rome Roberto Gualtieri. De vereniging van Italiaanse hoteleigenaren Federalberghi waarschuwde dat Rome door de rattenplaag een slecht figuur slaat in de wereld. De wethouder van Cultuur van de regio Lazio – waar Rome onder valt – Simona Baldassare noemde de situatie schandalig en stelde dat de ratten niet alleen een probleem vormen voor de toeristen, maar ook voor de gezondheid van de Romeinen zelf. De knaagdieren zijn in staat om ziektes over te brengen. Toeristen vragen zich intussen af hoe het komt dat de stad nog geen oplossing voor het probleem lijkt te hebben.

Een afvalzak bij het wereldberoemde Colosseum in Rome. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

De ratten hebben het voordeel dat er veel vuilnis in de stad niet op tijd wordt opgehaald. De hopen met afval vormen geweldig voedsel voor de diertjes. De vele toeristen die op het Colosseum afkomen, laten bovendien doorgaans nogal wat voedselresten achter.

Katten

Tot overmaat van ramp voerde het stadsbestuur enige tijd geleden campagne voor het laten steriliseren van katten. Ongesteriliseerde katten zouden juist een geduchte tegenstander vormen voor de ratten.

Volgens de gemeente van Rome bevinden er zich inmiddels zo’n zeven miljoen ratten in de Eeuwige Stad. Dat komt neer op een gemiddelde van 2,5 ratten per inwoner. De Italiaanse maatschappij van milieugeneeskunde schatte zelfs dat er zo’n tien miljoen ratten zijn, waarmee iedere Romein 3,5 rat ter beschikking heeft. Bovendien staan de knaagdieren er om bekend zich met een ontzettende snelheid voort te kunnen planten.

In een poging de gemoederen wat te bedaren, maakte het hoofd van de gemeentereinigingsdienst AMA Sabrina Alfonsi bekend dat er sinds afgelopen vrijdag een „speciale interventie” in gang is gezet. De dienst gaat onder meer het vuil rondom het Colosseum opruimen en rattenvallen plaatsen. Ook zullen de putten rondom het amfitheater worden schoongemaakt.