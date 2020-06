Worsteling in Tweede Kamer om biomassa

De Tweede Kamer gaat woensdag in debat met minister Wiebes (Klimaat) over de omstreden ’groene’ verbrandingsovens. De weerstand tegen biomassa voor energieopwekking is de laatste maanden toegenomen nu nieuwe centrales als paddenstoelen uit de grond schieten. Nederland importeert nu boshout uit het buitenland om te verbranden. Daarnaast speelt de discussie over de uitstoot van stikstof een steeds grotere rol.

De draai van D66 is met enthousiasme ontvangen in de oppositie, maar ook met verbazing. „D66 is zo goed in draaien dat je er windenergie van kan opwekken”, sneert SP-Kamerlid Beckerman in het debat. PvdA-Kamerlid Moorlag: „Waarom nu pas?”

Het stoppen met uitdelen van nieuwe subsidies heeft overigens geen gevolgen voor de bestaande centrales. De bijstook in kolencentrales en de bekende nieuwe energiefabriek in Diemen gaat gewoon door. Bedrijven hebben meerjarige subsidies gekregen en die wil de Kamer vooralsnog niet terugdraaien. D66-Kamerlid Sienot ziet een draai op dit punt niet zitten: „We willen ook een betrouwbare overheid zijn.”

Minister Wiebes (Klimaat) gaat woensdag met de Kamer in debat over de omstreden ’groene’ verbrandingsovens. Ⓒ Dijkstra BV

Linkse en rechtse partijen blijven wat dat betreft worstelen met biomassa. VVD en CDA hechten aan afspraken. In zowel het klimaatakkoord als het energieakkoord zijn afspraken gemaakt over biomassa. D66 en ChristenUnie willen in plaats van nieuwe biomassacentrales investeren in wat ze noemen ’echt schone energie’.

Kerncentrales

Energiedeskundigen zetten al langer vraagtekens bij alleen investeren in wind en zon. Als de weersomstandigheden tegenzitten moet Nederland kunnen teruggrijpen op andere energiebronnen. Met de sluiting van kolencentrales ligt het voor de hand dat de gascentrales weer op volle toeren moeten draaien. Als het aan VVD en CDA ligt, grijpt ons land naar CO2-neutrale kerncentrales. Maar dat ligt bij partijen die zijn opgericht – onder andere D66 en GL – in een tijd dat er een taboe rustte op alles wat met atoomstroom te maken heeft, gevoelig.

Van biomassa neemt Nederland in ieder geval voorlopig nog geen afscheid. De politiek heeft nog een tweede worsteling: wat stop je in de verbrandingsoven? De SER werkt nog aan een advies, daar zal woensdag door veel partijen gebruik van worden gemaakt om zelf nog geen kleur te bekennen. Zelfs het principiële GroenLinks heeft de discussie daar geparkeerd, zo blijkt uit de stukken voor het online partijcongres van zaterdag.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver verklaarde dit voorjaar in een item op televisie dat zijn partij tegen biomassacentrales is. Ⓒ Dijkstra BV

De milieupartij worstelt met het dossier. Voorman Jesse Klaver verklaarde dit voorjaar in een item op televisie dat zijn partij tegen biomassacentrales is, terwijl klimaat-woordvoerder Tom van der Lee met de nodige nuances verklaarde dat het wél nodig is.

De achterban stemt zaterdag over twee voorstellen over biomassa voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Het voorstel om ’houtige biomassa’ niet langer als duurzame, hernieuwbare energie te beschouwen krijgt een negatief advies van de partijtop. „Een totaalverbod gaat te ver. Onder zeer strikte voorwaarden moet een uitzondering mogelijk zijn”, stelt de partij. Een ander voorstel om beperkingen op te leggen aan biomassa kan wel op steun rekenen, maar ook hier zit een voorbehoud in om eerst af te wachten wat de SER adviseert.