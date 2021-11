Reischaos dreigt in EU door verschillende vaccinatieregels: Brussel kijkt toe

Afgelopen zomer hebben alle lidstaten van de Europese Unie met elkaar afgesproken om vrij verkeer van personen mogelijk te maken door de introductie van een Europees coronacertificaat. Wie het virus heeft gehad, twee keer is gevaccineerd of een dosis van het Janssen-vaccin heeft gekregen, kan het certificaat krijgen.

Oostenrijk wil nu tornen aan de spelregels. Wie straks naar het Alpenland wil, krijgt te maken met aanvullende voorwaarden. Zo moeten vanaf januari reizigers die het Janssen-vaccin hebben gehad, een extra prik krijgen om als volledig gevaccineerd te worden gezien. Wie twee prikken heeft gehad, krijgt vanaf komende maand te maken met een ’houdbaarheidsdatum’ van 270 dagen, daarna is een boosterprik nodig.

Om de wintersport van Nederlanders te redden probeert Den Haag via diplomatieke kanalen de Oostenrijkse regels versoepeld te krijgen. In Nederland kan niet iedereen zomaar een boosterprik krijgen. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, grijpt vooralsnog niet in. Brussel zit in een ongemakkelijke positie: lidstaten gaan zelf over de volksgezondheid en mogen besluiten om aanvullende regels in te voeren.

„We doen alles wat in onze macht ligt om te zorgen dat mensen zo makkelijk mogelijk kunnen reizen. Een gecoördineerde aanpak is voor ons een prioriteit”, zo laat een woordvoerder woensdag weten. De Commissie zegt in gesprek te zijn met lidstaten over de situatie, maar het is volstrekt onduidelijk welke kant het opgaat. „We moeten geduld hebben”, klinkt het in Brussel. „In de komende weken verwachten we nieuws te hebben.”

Veel lidstaten, waaronder Nederland, gebruiken in eigen land ook nog een coronapas als toegangsbewijs voor bijvoorbeeld restaurants of evenementen. De spelregels kunnen per land verschillen. De Commissie benadrukt dat hier geen Europese afspraken over zijn gemaakt en dat landen zelf kunnen beslissen over de voorwaarden. In Frankrijk moeten 65-plussers bijvoorbeeld een boosterprik halen om te zorgen dat hun nationale coronapas geldig blijft.