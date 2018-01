Topdrukte Paleis Het Loo kort voor sluiting

Het paleis ontving op zondag tussen 2500 en 3000 belangstellenden, zo schatte de woordvoerder. „Dat is voor onze begrippen echt erg druk, topdrukte. En niet alleen op zondag was de belangstelling groot, eigenlijk is daarvan de hele week sprake geweest. Het was soms wel een beetje dringen in de smalle wandelgangen van het paleis.”

Het hoofdgebouw van het museumpaleis ondergaat de komende drie jaar een enorme verbouwing en uitbreiding die naar schatting 123 miljoen euro gaat kosten. Alleen het paleis zelf, het hoofdgebouw, gaat voor al die tijd echt helemaal dicht. Tussen eind maart en september blijven de stallen en tuinen te bezoeken.

Over heel 2017 ontving Paleis Het Loo een kleine 400.000 mensen, tegen 350.000 in het jaar ervoor.