Drentse school: check kind op coronavirus na vakantie

Koepeldirecteur Herman Klaster zegt tegen RTL Nieuws dat het „verstandig leek om vast iets te doen.” „Een van mijn medewerkers wist dat er één of meerdere gezinnen in Italiaanse gebieden geweest waren. Nu zijn er gebieden waar niet meer gereisd mag worden, maar we weten niet of er zaterdagavond of zondagochtend nog mensen vanuit die gebieden vertrokken zijn naar Nederland.”

Ook zegt Klaster dat het bericht „puur om te attenderen” was. Onder de koepel vallen dertien basisscholen in Drenthe.

Geen uitwisseling leerlingen

Het Dr. Nassau College in Assen heeft maandag besloten een streep te zetten door een uitwisselingsproject, meldt RTV Drenthe. Zo’n veertig leerlingen en vijf begeleiders zouden naar Santa Marinella en Cerveteri in het midden van Italië gaan.

Maar dat avontuur gaat vanwege de uitbraak van het coronavirus niet door. Met name in het noorden van Italië zijn er zorgen over een verdere uitbraak. Grote steden zijn op last van de Italiaanse regering ’op slot’ gezet. „We vinden het verschrikkelijk dat het zo loopt. Voor de leerlingen en docenten in Italië hopen we dat ze gezond blijven”, meldt de school op de website. „Er is veel teleurstelling bij de leerlingen, maar ook opluchting. Want er waren een aantal leerlingen bezorgd dat ze besmet zouden worden met het coronavirus.”