Amerikaanse torpedobootjager op missie in Zuid-Chinese Zee

De VS melden dat de missie bij de Spratly-eilanden binnen de internationale zeewetten valt. Onder meer China maakt aanspraak op dat gebied. De USS Milius drong volgens China „illegaal” de wateren binnen zonder Chinese toestemming. De actie wordt door Peking veroordeeld. Ook wordt gezegd dat de Chinese luchtmacht de bewegingen van de USS Milius heeft gevolgd en in de gaten heeft gehouden.

De twee landen raakten vorige maand in conflict over een andere missie van de USS Milius rond de Paracel-eilanden. Het Amerikaanse schip was daarbij volgens de Chinese autoriteiten de territoriale wateren van China binnengevaren. De VS ontkenden berichten uit Peking dat de torpedobootjager daarop verjaagd was door de Chinese kustwacht.

Het Chinese leger oefent bij Taiwan met het aanvallen en afsluiten van Taiwan, dat door Peking als een afvallige provincie wordt beschouwd. China reageert daarmee op een ontmoeting tussen de Taiwanese president Tsai Ing-wen en Kevin McCarthy, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De regering in Peking had voor de ontmoeting gewaarschuwd voor tegenmaatregelen.