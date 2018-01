CIA-baas: Trump is niet incompetent

„Ik ben bijna elke dag bij hem”, zei het hoofd van de inlichtingendienst. „We praten over een aantal van de ernstigste kwesties waar Amerika en de wereld mee geconfronteerd worden. Complexe kwesties”, benadrukte Pompeo. Hij zei dat Trump de complexiteit van dergelijke zaken kan doorgronden en lastige vragen stelt. „Ik heb het hem zien doen.”

Trump deed het boek van auteur Michael Wolff eerder al af als leugenachtig. In ’Fire and Fury: Inside the Trump White House’ wordt het beeld geschetst van een chaotisch Witte Huis, een slecht voorbereide Trump en medewerkers die afgeven op zijn vermogens om president te zijn.

Arrogant

Ook de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley nam het zondag op voor haar politieke baas. Ze reageerde op een uithaal van Trump naar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Nadat Kim had geclaimd dat hij een knop klaar heeft staan om nucleaire wapens mee af te vuren, zei Trump op Twitter over een grotere kernwapenknop te beschikken.

Haley kreeg bij het ABC-programma This Week de vraag of die reactie verstandig was. Ze zei dat Trump in haar ogen moet zorgen dat de Noord-Koreaanse leider zich behoedzaam opstelt. „Het is belangrijk dat we hem niet zo arrogant laten worden dat hij uit het oog verliest wat er zou gebeuren als hij een kernoorlog zou beginnen.”