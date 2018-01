21-jarige Rijnsburger overleden na ongeluk

Hulpdiensten, brandweer, politie en omstanders slaagden erin de man uit het water te halen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is hij enige tijd later overleden.

Het is onbekend hoe de man in het water terecht is gekomen. De politie heeft het vermoeden dat dit kwam doordat hij onwel is geworden.