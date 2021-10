Regio West schaalt coronacapaciteit extra op en andere zorg af

Ⓒ ANP

DEN HAAG - In de regio’s Haaglanden en Hollands Midden neemt het aantal coronapatiënten dusdanig toe dat de capaciteit voor deze groep zorgvragers wordt opgeschaald, verder dan met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is geregeld. Dat schrijft het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Regio West. „Dit heeft direct gevolgen voor de zorg in alle zeven ziekenhuizen in deze regio.” De inhaalzorg wordt gestopt.