Jongeren opgepakt voor gewelddadige incidenten in regio Utrecht

In IJsselstein werd ’s middags in de buurt van de Tinbergenlaan een 16-jarige jongen aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een steekpartij waardoor een 15-jarige jongen uit Nieuwegein en een 16-jarige jongen uit Vianen gewond raakten. Zij moesten naar het ziekenhuis, meldt de politie zaterdag.

In Utrecht zijn vrijdag rond middernacht twee jonge jongens, van 13 en 15 jaar uit die plaats, opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een gewelddadige beroving in Park Oog in Al, waarbij een 16-jarige jongen beroofd is van zijn horloge. Volgens de politie belaagden ongeveer vier jongeren de 16-jarige jongen en een vriend. Ze werden tegengehouden en de 16-jarige werd geschopt en geslagen en van zijn horloge beroofd. Ter plekke zijn de twee verdachten opgepakt, twee anderen wisten te ontkomen.