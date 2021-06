Rutte over formatie: de ’wie met wie’ nog niet opgelost

„De vraag van ’wie met wie’ is een hele ingewikkelde,” zegt Rutte na afloop van het gesprek dat hij maandagmiddag had CDA-leider Wopke Hoekstra, D66-voorvrouw Sigrid Kaag en informateur Hamer. „Dat is nog niet opgelost.”

De drie kopstukken spreken opnieuw van een ’goed gesprek over de inhoud’. Dat zou gaan over meer dan alleen het coronaherstelpakket, maar over de ’grotere thema’s’ die daarna moeten worden aangepakt. „Het gaat dan over de vraag: welke transities zijn nodig om Nederland vooruit te helpen en wat zijn de grotere onderwerpen,” stelt Rutte.

„Dit was de eerste in een serie van gesprekken die mevrouw Hamer hierover organiseert,” aldus Kaag.

Rutte ontkent dat er sprake is van een ’motorblok’ van zijn partij met CDA en D66. „Nee, nee, dat is er niet.” Er zit volgens hem dan ook geen diepere gedachte achter het feit dat de drie gezamenlijk bij Hamer op de koffie kwamen. Er gaan deze week ‘nog allerlei drietallen en tweetallen’ langskomen, aldus de VVD-leider.