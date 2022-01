’Gijzelnemer synagoge was Brit die veroordeelde terroriste Lady Qaeda vrij wilde krijgen’

De gijzelnemer was dood aangetroffen nadat speciale troepen de gijzeling in Colleyville bij Dallas en Forth Worth hadden beëindigd. De vier gijzelaars kwamen ongedeerd vrij.

Akram begon zijn actie tijdens een dienst die live op Facebook werd uitgezonden, maar vervolgens werd afgebroken. De beelden zijn inmiddels verwijderd. Volgens Amerikaanse media wilde de gijzelnemer bereiken dat zijn "zuster" Aafia Siddiqui werd vrijgelaten, een veroordeelde islamitische terrorist die de bijnaam Lady Qaeda heeft. Haar advocaat verklaarde later dat de man geen familie is en dat het geweld wordt afgekeurd.

’Terreurdaad’

De Amerikaanse president Joe Biden bevestigde dat Akram met de gijzeling inderdaad de vrijlating van Siddiqui wilde afdwingen. Biden noemde de actie een "terreurdaad".

Pakistanen voeren actie voor de vrijlating van ’Lady Qaeda’. Ⓒ AFP

De Pakistaanse wetenschapper Siddiqui was in 2010 door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 86 jaar cel omdat ze in Afghanistan probeerde Amerikanen te doden. Haar bijnaam verwijst naar de terreurorganisatie Al Qaeda. Ze zit in een gevangenis niet ver van de plek van de gijzelingsactie. Meerdere extremistische organisaties, zoals terreurbeweging IS, hebben de laatste jaren opgeroepen haar vrij te laten.