Amsterdam - Dieselmotoren zijn noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen. De nieuwste generatie krachtbronnen is zelfs zo vernuftig dat ze in veel binnensteden de lucht ’schoner’ maakt. Dat stelt professor Bart Somers van het Zero Emission Lab van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).