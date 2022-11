Jetten gaat ervan uit dat prijsplafond voor 1 januari gaat lukken

Volgens Jetten zijn „alle inspanningen” van het Rijk, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de energiebedrijven erop gericht om het prijsplafond in het nieuwe jaar in te laten gaan. Daar zijn zorgen over omdat de regeling erg ingewikkeld is.

Jetten stelde in het debat dat de overheid en de gas- en stroomleveranciers al hebben aangetoond dat ze snel kunnen handelen. De regeling waarmee huishoudens in zowel november als december van dit jaar 190 euro steun krijgen, kwam ook binnen een paar dagen na de officiële bekendmaking voor vrijwel iedereen van de grond. Met diezelfde vaart wordt nu ook aan de invulling van het prijsplafond gewerkt. „Ik ga ervan uit dat we voor 1 januari gereed zijn.”

Winsten

Een van de politiek gevoeligste kwesties is hoe het kabinet kan regelen dat er geen grote winsten gesubsidieerd worden voor de energiebedrijven. Jetten zegt dat hij de komende tijd wil benutten om te zien hoe de regeling zo goed en redelijk mogelijk opgesteld kan worden. De vraag over het te veel uitkeren van subsidies aan energieleveranciers is daar onderdeel van.

Jetten zei wel open te staan voor de suggesties van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee. Die had voorgesteld om van tevoren vast te stellen hoeveel marge de energieleveranciers mogen inbouwen bovenop de inkoopkosten voor gas en stroom. Als ze dan een groter bedrag binnenhalen, moeten ze de subsidie terugbetalen.

Jetten heeft een onafhankelijk adviesbureau gevraagd om mee te denken over de regeling. Hij zou zelf het liefst zien dat er straks per bedrijf wordt gekeken hoeveel brutomarge ze mogen rekenen, bovenop de kostprijs. Toch zal dat in januari en februari nog niet geregeld zijn. Dan krijgen de bedrijven gewoon het hele prijsverschil tussen de prijs die hun klanten betalen en het prijsplafond van de overheid vergoed.

„We hebben beloofd als politiek dat mensen per 1 januari gebruik kunnen maken van zo’n prijsplafond. Laten we ervoor zorgen dat het prijsplafond staat, laten we mensen thuis niet lastigvallen met alle gedoe aan de achterkant”, aldus de minister. Hij zegde wel toe om zo snel mogelijk met een meer toegespitste regeling te komen dan de regeling die op 1 januari ingaat. „Hoe korter die periode kan duren hoe beter.”