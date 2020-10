Hoogleraar laat een miljoen na aan universiteit

„Joop was niet getrouwd en had geen kinderen en heeft ons fonds benoemd als zijn enige erfgenaam”, vertelt manager fondsenwerving Robbert Jan Feunekes. „Het fonds is de goededoelenparaplu van de universiteit en werft voor de groei en bloei van onze instelling. Denk daarbij aan de ondersteuning van wetenschappelijk onderwijs, beurzen, subsidies voor reizen en academisch erfgoed.”

Fietstocht

Van der Maas overleed op 2 juni 2020 op 83-jarige leeftijd tijdens een fietstocht aan de gevolgen van een hartstilstand. „Zijn onroerend goed moet nog verkocht worden dus het bedrag is nog wel een schatting”, aldus Feunekes.

In de laatste wil van de hoogleraar staat vermeld dat zijn nalatenschap dient te worden besteed aan studenten die buiten hun schuld in financiële of emotionele problemen zijn geraakt.

Watersnoodramp

„Joop kwam uit Zeeland en maakte in 1953 van dichtbij de Watersnoodramp mee, waarna hij werd geëvacueerd naar Hilversum. Mede daardoor heeft hij in zijn werk altijd oog voor studenten met een achterstand gehad.”

De hoogleraar was tot aan de coronacrisis zelfs nog wekelijks op de faculteit te vinden. De directeur van het Universiteitsfonds Margot van Sluis-Barten noemt de schenking ’superbelangrijk’.

„Een vierde geldstroom naast de bijdragen per student, onderzoeksgeld en subsidies vanuit de overheid biedt extra vrijheid”, aldus Sluis.

„Normaliter is het geld geoormerkt, maar onderzoek vraagt juist om een vrije geest.” Vorig jaar kreeg de UU een erfenis van 1,2 miljoen euro van een oud-studente.