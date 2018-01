Waterkenners alert op hoge waterstand Rijn

Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich daar op voor. ,,Deze situatie komt eens in de vijf jaar voor”, aldus Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Hij zegt dat dit soort waterstanden geen probleem zullen vormen.

Afvoeren

Rijkswaterstaat meldt dat vanuit het zogenoemde Watermanagement Centrum in Lelystad de waterstanden continu in de gaten worden gehouden. En er zijn al allerlei maatregelen genomen om rivierwater zo snel mogelijk af te voeren. Zo zijn de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein in de Nederrijn-Lek getrokken om het water weg te laten stromen. ,,Bij laag water heb je stuwen nodig, om het water in de rivier te houden. Bij hoogwater trek je die dammen op zodat het water zo snel mogelijk naar zee doorstroomt'', aldus een woordvoerder.

Bij de Haringvlietdam en Afsluitdijk wordt volop gespuid in zee. Waterschappen voeren dijkinspecties uit, zetten extra pompen in en sluiten coupures in waterkeringen.

Het hoge water trok zondag veel mensen naar buiten.