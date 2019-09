Dijksma: mijn intenties waren zuiver

Dijksma zou hebben gezegd dat andere dossiers (’files’) met Beelens bedrijf moeilijker zouden kunnen lopen als de topman de gemeenteraad woensdagochtend zou inlichten over zijn plannen voor de overname van het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB).

Volgens Dijksma is dat niet zo gegaan. „Ik heb alleen gezegd dat Beelen in die bijeenkomst geen bedrijfsvertrouwelijke informatie over AEB naar buiten mocht brengen. En: laten we geen ruzie maken, we moeten nog met elkaar verder, we moeten er geen gedonder over hebben. Dat hij dit als chantage interpreteerde hoorde ik vanochtend pas in volle omvang.” Dijksma benadrukt dat haar intenties zuiver waren. Ze wil graag met Beelen in gesprek om een en ander uit te praten.

Later op de avond moet duidelijk worden of de gemeenteraad met haar uitleg genoegen neemt.