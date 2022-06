Flat wil niet van gas, maar moet toch: ’Nee is nee’

De bewoners zullen in de toekomst aangesloten worden op het peperdure warmtenet, met energie die afkomstig is van de afvalenergiecentrale in het havengebied.

Dat valt niet goed bij een groep bewoners. Trix Ter Voert is door de bewoners gekozen als flatvertegenwoordiger van de Bovenkruier. Al jarenlang heeft ze een goede verstandhouding met Eigen Haard, zo zegt ze. Ze zit aan tafel bij de woningcorporatie. Maar de relatie is vertroebeld door het duurzaamheidsoffensief waarbij de bewoners van het gas af moeten.

Ter Voert heeft weinig waardering voor de nepparticipatie van de woningbouwstichting. Als zeventig procent tegen de plannen is om van het gas te gaan, wordt het niet gedaan”, zegt ze. „Nee is nee.”

Wel heeft ze een commissie van bewoners voorgesteld om op jaarlijkse basis te overleggen met de woningbouwstichting. Daphne van der Hulst is er daar één van. „Het is de verduurzaming die iedereen door de strot wordt geduwd, want je halve woning wordt daarvoor verbouwd”, zegt de flatvertegenwoordigster. „Maar even verderop wordt momenteel nog een gasleiding aangelegd voor een VvE. Dus waar zijn we mee bezig? Elektra is zo onzeker op dit moment. We betalen de jackpot in de toekomst. Daar moeten we voorzichtig mee zijn voordat we een volgende knoop doorhakken.”

Maar een woordvoerster van Eigen Haard zegt: „Vanuit de overheid hebben wij de verplichting om in de toekomst ons aan te sluiten op het warmtenet. De gemeente Amsterdam wil in 2040 geheel aardgasvrij zijn. Dit betekent dat de Grondzeiler uiteindelijk ook aangesloten zal moeten worden op de stadswarmte. Wij zijn ons nog aan het beraden hoe wij hier samen met de bewoners in de toekomst vorm aan moeten geven.”

Om daar aan toe te voegen: „Wat we al wel weten is dat als bewoners worden aangesloten op stadswarmte en zij een lopend contract hebben bij een gasleverancier, zij dit contract dan op moeten zeggen. Indien zij bij een tussentijdse opzegging een boete opgelegd krijgen zal Eigen Haard hierin bemiddelen en zo nodig de bewoner schadeloos stellen. Ook krijgen bewoners van Eigen Haard een inductiekookplaat en een pannenset.”

70 procent

Toch erkent ook Eigen Haard dat ze bij de Grondkruier in Noord niet de benodigde 70 procent draagvlak heeft om de werkzaamheden te starten. „Eigen Haard heeft in de Molenwijk twee complexen in zijn bezit; Bovenkruier en Grondzeiler. Bij de Bovenkruier gaan we starten met onze verduurzamingswerkzaamheden. Bij de Grondzeiler is dit niet het geval, omdat wij het minimale draagvlak van 70 procent onder de bewoners niet hebben behaald.”

„Mensen in de Grondkruier zijn nu als de dood dat er van alles gaat gebeuren tegen hun zin”, zegt Ter Voert. „Dit was participatie voor de vorm.” Ze heeft inmiddels een brief gekregen van de woningbouwstichting waarin wordt geschreven, dat, nu de woningen niet worden verduurzaamd, de kou, vocht en tochtproblemen niet opgelost kunnen worden. „Dat klinkt niet prettig. Een groot deel van de cv-ketels lekt hier”, aldus de flatvertegenwoordigster.

Tegen ons zegt de woordvoerster heel algemeen: „Uiteraard blijven we wel al het nodige onderhoud verzorgen.”