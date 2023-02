Vrouw bevalt van vijfling maar had al 7 kinderen: ’Buitengewoon’

Dominika beviel zondag via een keizersnede van haar vijf nieuwe baby’s in het Universitair ziekenhuis in Krakau, zo meldt het ziekenhuis dinsdag.

Het echtpaar heeft al zeven kinderen waarvan de oudste 12 jaar is. Verder hebben ze nog een kind van 10, een tweeling van 7, een tweeling van 4 en een baby van 10 maanden. Daar wordt dus nu een vijftal pasgeboren baby’s aan toegevoegd met de namen Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose en Arianna Daisy.

Dominika zegt zich geweldig te voelen. „Het gaat heel erg goed met de kinderen, hun toestand is stabiel. Dit is iets buitengewoons dat niet iedereen gegund is”, aldus de moeder van 12 tegen Metro.

Ⓒ ANP / EPA

Ⓒ ANP / EPA