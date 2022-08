Haagse helden redden vier kleintjes uit brandend huis: baby uit raam opgevangen

De schrik zit er goed in bij het getroffen gezin en de redders in nood, die zich geen moment bedachten toen ze de vrouw samen met haar kroost in paniek voor het raam op de bovenverdieping zagen staan. „Een van ons stond toevallig buiten bij de werkbus en hoorde hulpgeroep. Om ons te alarmeren bonkte hij hard op het raam”, vertelt Carlos Poulina, die donderdagmiddag samen met zijn broer Dalminthon en gezamenlijke vriend John Solano in de woonkamer een kast aan het monteren was.

Toen de drie werklieden kwamen aangerend, had de moeder de nog geen twee maanden oude baby in de armen. „Op ons aandringen gooide ze de baby naar beneden en wij hebben het kindje samen in de voortuin kunnen opvangen. Daarna zijn we pijlsnel een trap uit de werkbus gaan halen en is een van ons naar boven geklommen. Hij heeft de andere kinderen van 1, 2 en 3 jaar naar beneden laten bungelen, zodat wij ze konden vastgrijpen. Ook de moeder is via het raam naar beneden geholpen”, vertelt het drietal.

’Volledig in paniek’

Volgens de koelbloedige redders in nood was de Haagse ’volledig in paniek’. De ongeruste oma van de kinderen, die vanuit haar nabijgelegen woning kwam toegesneld, moest zó hyperventileren dat ze per ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis.

Carlos en Poulina Dalminthon en gezamenlijke vriend John Solano wisten vier kleintjes en de moeder door een raam op de verdieping te redden. Ⓒ Peter van Zetten

De Haagse helden zijn opgelucht dat ze het jonge gezin in veiligheid hebben weten te brengen. „Het enige dat we dachten was: die kleintjes moeten daar weg! En dat is gelukkig gelukt. We kunnen met een gerust hart naar huis”, aldus de mannen, die door buurtbewoners ’echte helden’ worden genoemd.

Vlam in de pan

Volgens de brandweer ontstond de keukenbrand door een vlam in de pan. „Hierdoor heeft de afzuigkap vlam gevat, waardoor vooral de keuken roet- en rookschade heeft opgelopen”, aldus een woordvoerder, die stelt dat het geredde gezin al op straat stond toen de bluswagens arriveerden.

De massaal uitgerukte hulpdiensten – er waren meerdere brandweerwagens, politieauto’s en ambulances ter plaatse – moesten donderdagmiddag nog een tandje bijzetten, toen op vrijwel hetzelfde moment op de hoek van de straat twee auto’s op elkaar botsten na een onwelwording van een van de bestuurders. Het slachtoffer is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.