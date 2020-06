Zorgpremie honderden euro’s omhoog?: ’Gaat niet gebeuren’

DEN HAAG - De premie voor de zorgverzekering gaat het komende jaar omhoog, maar niet met honderden euro’s. Sommige externe deskundigen hadden dit berekend op basis van de hoge coronakosten. „Op papier zou die berekening kunnen kloppen, maar in de praktijk gaat dat niet gebeuren” zei zorgminister Martin van Rijn in de Tweede Kamer. De insteek bij het opvangen van de enorme coronakosten is volgens hem het „maximaal dempen van de premie.”