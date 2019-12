Drie auto’s in vlammen op in Utrechtse wijk

Eerst was het raak op de Vronensteinlaan, waar een Renault in de hens bleek te zijn gestoken. Een half uurtje later kreeg de brandweer eenzelfde melding over een Volvo aan de Ridderlaan. Die auto is zwaar beschadigd en wordt afgesleept.

Ook een geparkeerd kampeerbusje aan de Verlengde Hoogravenseweg is niet meer te redden door de schade van de vlammen. Volgens een fotograaf ter plekke rijden er meerdere politiewagens door de buurt. Bewoners klagen op sociale media dat het elk jaar in de aanloop naar oud en nieuw raak is. „Blijf gewoon van andermans spullen af”, schrijft een boze brandweerman op Twitter.

De politie onderzoekt of de branden verband houden met elkaar.

