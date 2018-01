Broodrellen na verdubbeling prijzen

In het hele land braken dit weekend protesten uit nadat de prijzen van brood waren verdubbeld. De regering had eind vorig jaar aangekondigd de subsidies op levensmiddelen in 2018 stop te zetten als bezuinigingsmaatregel. Het land kampt met een inflatie van rond de 25 procent.

De autoriteiten arresteerden Omar Al-Dageir, de leider van een de grootste oppositiegroepen in het land. Daarnaast werd de verkoop verboden van zes kranten die kritisch hadden bericht over het overheidsbeleid en de daarmee samenhangende prijsstijgingen.

Bezuinigingsmaatregelen in Soedan hebben de afgelopen jaren met enige regelmaat geleid tot demonstraties. In 2013 vielen volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International mogelijk 185 doden bij protesten tegen de stijging van brandstofprijzen.