Wensen zieke Elias (7) vervuld: ’Het leek wel of ik vloog’

„Ik ging zo hard: het leek wel of ik vloog.” Ⓒ Michel van Bergen

Zandvoort - „Wauw, ik ging zo hard: het leek wel of ik vloog”, vertelt de 7-jarige Elias uit Den Haag nadat hij net in een Ferrari over het circuit van Zandvoort een paar rondes had geracet. „Ik zit nu in een limousine en we gaan op weg naar nog meer mooie dingen. Ik heb cola en snoep en er is zelfs champagne.” Een welkom uitje als verrassing voor Elias, die kampt met een onbekende ziekte waardoor hij onder andere een grote groeiachterstand heeft.