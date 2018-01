Israël herstelt energievoorziening Gazastrook

Het besluit betekent dat inwoners van de Gazastrook weer zes tot acht uur per dag toegang krijgen tot elektriciteit. Israël beperkte de elektriciteitsleveranties naar het gebied vorig jaar. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas was minder gaan betalen voor de stroomvoorziening naar Gaza, waar de rivaliserende Hamas-beweging aan de macht was.

De onderlinge verhoudingen zijn inmiddels weer iets beter. Hamas en Fatah, de partij van Abbas, ondertekenden eind vorig jaar in Caïro een verzoeningsovereenkomst. De Palestijnse Autoriteit kondigde onlangs aan de betalingen voor de elektriciteit naar Gaza weer te hervatten.