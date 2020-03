De boot naar Texel, het laatste stukje coronavrij Nederland. Ⓒ Telegraaf

Het is het laatste stukje Nederland dat nog coronavrij is, maar hoelang nog? De Wadden zitten in een spagaat. De eilanden drijven op toerisme, maar zorg op de eilanden is beperkt. Van verschillende kanten klinkt de roep de eilanden af te sluiten.