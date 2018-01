Meters sneeuw verwacht in Italiaanse en Zwitserse Alpen

Ingesneeuwde dorpen, overstromingen en lawines maken de situatie gevaarlijk voor iedereen die daar is, waarschuwt weerbureau Weerplaza.

„Na de zware sneeuwval in de Franse Alpen de afgelopen week sneeuwt het tot en met dinsdagmiddag zwaar tot zeer zwaar in het noordwesten van Italië en zuiden van Zwitserland. Vele weermodellen berekenen 2 tot 3 meter aan sneeuwval en in het laagland 20 tot 30 cm aan regenwater. Een enkel model komt zelfs boven de 4 meter aan sneeuwval uit. De lokale weerdienst heeft inmiddels code oranje uitgegeven vanwege de zware neerslag”, aldus Weerplaza.

De sneeuwvalgrens ligt in eerste instantie rond 1400 meter hoogte en daalt geleidelijk naar 1000 meter hoogte. „We vrezen dat de zware regen- en sneeuwval op sommige plaatsen voor grote overlast zal zorgen.”

In de overige skigebieden in de Alpen worden geen problemen verwacht. Aan de noordflanken van de Alpen, zoals in Vorarlberg, Beieren, Salzburgerland en het noorden van Tirol valt zelfs amper een vlok sneeuw.

De rest van de week zijn de skiomstandigheden in het hele Alpengebied over het algemeen prima met zonnige perioden, lichte tot matige vorst en vaak weinig wind. Alleen het gevaar voor lawines moet volgens Weerplaza wel goed in de gaten gehouden worden. „Dus lees aan het begin van de skidag en na de lunch altijd de lokale berichten betreffende de risico's op lawines.”