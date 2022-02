Negen jaar cel voor man die vrouwen uit het niets neerstak

De slachtoffers liepen begin vorig jaar door Eindhoven toen ze uit het niets door een onbekende man werden neergestoken en zwaargewond raakten. Op 9 maart, een dag nadat een 33-jarige hardloopster in Eindhoven was neergestoken, pakte de politie de verdachte op met behulp van camerabeelden, waarop de man herkend werd als een bekende van de politie. Van de steekpartij zelf waren geen beelden, maar A. had bij zijn aanhouding bloed van het slachtoffer op zijn broek.

Vervolgens werd onderzocht of A. ook betrokken was bij twee vergelijkbare steekincidenten in Eindhoven in januari 2021. Op 7 januari werd een wandelaarster gestoken door een man met hetzelfde signalement en een vergelijkbare fiets. Een bewegingsexpert constateerde dat het zo goed als zeker om dezelfde man gaat. Voor het derde steekincident op 20 januari zijn onvoldoende aanknopingspunten gevonden om deze man daar aan te koppelen.

De rechtbank vond dat er wel voldoende bewijs was om A. voor twee pogingen tot doodslag te veroordelen. De straf viel iets lager uit dan de eis, omdat de rechtbank zich conformeerde aan straffen die opgelegd zijn in vergelijkbare zaken.

De rechter zei woensdag dat er ook aanknopingspunten waren om de man tbs op te leggen voor een mogelijke stoornis omdat hij verward gedrag vertoonde. Er is echter nooit een stoornis vastgesteld, omdat A. weigerde mee te werken aan een onderzoek naar zijn geestesgesteldheid en tbs dus niet opgelegd kan worden. Om de maatschappij toch langdurig tegen hem te beschermen, was een lange celstraf daarom op zijn plaats, zei de rechter. „Hij heeft de vrouwen na zijn daad in een hulpeloze toestand achtergelaten en het is niet aan hem te danken dat ze het hebben overleefd.”