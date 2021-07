‘Jesse Klaver heeft partij gewoon heel slecht geleid’

In de laatste Afhameren voor het politieke reces bespreken politiek commentator Wouter de Winther en Pim Sedee het laatste politieke nieuws. Er is een kritisch rapport over de verkiezingscampagne bij GroenLinks verschenen. Volgens De Winther is de kritiek en de verkiezingsnederlaag vooral te wijten aan de onduidelijke koers van de partij: „Klaver was bereid om alle standpunten overboord te gooien om maar mee te kunnen regeren. GroenLinks is een partij geworden die alles wil doen om in het gevlij te komen bij Rutte. Dit kan ervoor zorgen dat Klaver bezig is met zijn laatste rondje bij GroenLinks.”