Stelling: Rem op uitbreiding luchtvaart

In de regeringscoalitie nemen de strubbelingen toe over Lelystad Airport. ChristenUnie en D66 hinten op uitstel van de opening in 2019, maar de VVD beweert dat door uitstel de ontwikkeling van Nederland stilstaat en ons land schade oploopt. Moet het vliegveld gewoon open in 2019 of moet de rem op de luchtvaart?