Onderwijsraad: haal lessen in de zomer in

De maatregelen zouden nodig kunnen zijn als de leerlingen ook na de meivakantie nog niet naar school kunnen. Over het al dan niet heropenen van de scholen beslist het kabinet hoogstwaarschijnlijk aanstaande dinsdag,.

„Het onderwijs maakt ongekende tijden door, waarbij ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn geweest. Bij het ondervangen van de gevolgen van deze maatregelen, zoals het inlopen van achterstanden, is het van belang steeds in het oog te houden wat nu acuut is en wat later kan. Bedenk daarbij wat realistisch is voor het onderwijsveld, ouders en leerlingen”, zegt voorzitter Edith Hooge van de Onderwijsraad.

In een advies aan het kabinet stelt de Onderwijsraad donderdag op de eigen site dat de zomervakantie naar voren geschoven zou kunnen worden, of dat die wordt ingekort. Dat geeft leraren meer tijd om leerlingen bij te spijkeren. Ook kan de lesdag eventueel verlengd worden tot 17 uur.

Volgens Sandra Loois, woordvoerder van de Onderwijsraad, zijn de adviezen voor de minister vooral bedoeld om kwetsbare kinderen weer op gang te helpen. Het is volgens haar dus een illusie om te denken dat de scholen gewoon weer open kunnen en verder kunnen op oude voet. „We moeten de achterstanden op een efficiënte manier gaan inlopen.”

Het verkorten van de zomervakantie is volgens Loois niet een oplossing die voor de hand ligt. „Het is heel afhankelijk van wanneer de scholen weer open kunnen. Je zou achterstanden kunnen inlopen door langere lesdagen, maar als kinderen pas over een aantal maanden weer naar school kunnen, is een kortere zomervakantie een optie die je kunt overwegen.”