Pizza straks ingevlogen

De komende maanden worden proeven gedaan om te kijken hoe het voedsel op grote hoogte warm en vers kan blijven. Ⓒ Remy Roosien

Amsterdam - De eerste Nederlandse maaltijdbezorgdrone vliegt vanaf vandaag op de vakbeurs Horecava in de Amsterdam Rai. De techniek om de via internet bestelde pizza of kebab met een drone thuisbezorgd te krijgen is klaar. Maar voor het zover is, moet eerst de Eropese wetgeving voor onbemand luchttransport rond zijn.