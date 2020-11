Vuurwerkbestellingen in Duitsland blijven binnenstromen: ’Gaat als een malle’

Maandag maakte Justitieminister Ferd Grapperhaus bekend dat niet alleen het verhandelen en verkopen van vuurwerk dit jaar in Nederland verboden is, maar dat ook het vervoeren van vuurwerk verboden wordt. Dat zou betekenen dat er niet zoals andere jaren massaal vuurwerk in Duitsland gehaald kan worden op de laatste drie dagen van het jaar. Maar dat heeft dinsdag nog niet tot het afzeggen van bestellingen geleid, meldt ook Laurens Aalbers van FWS Feuerwerk.

FWS Feuerwerk handelt vanuit Bad Bentheim, net over de grens bij Enschede. Aalbers: „In dat dorp zit ook een bungalowpark waar heel veel Nederlanders verblijven. De privacywetgeving verbiedt ons om te vragen waar kopers met hun vuurwerk naar toe gaan. Als ze op het park verblijven is er niks aan de hand, maar als ze ermee naar Nederland rijden is dat hun eigen verantwoordelijkheid. We stimuleren niet om dat te doen.”

’Maas in de wet’

Wolff zegt „een maas in de wet” gevonden te hebben waardoor Nederlanders bij zijn bedrijf in het Duitse Elten (dichtbij Arnhem) toch vuurwerk kunnen kopen. „Er is niks illegaals aan, iedereen krijgt van ons een getekende garantie dat ze met hun vuurwerk naar huis kunnen rijden”, verzekert hij. Hoe dat precies werkt wil hij pas in december bekendmaken „want we dansen wel op het randje van de wet. We moeten het goed dichttimmeren.” Wolff organiseert ook plekken in het landelijk gebied op de grens met Nederland, waar vuurwerk afgestoken mag worden, aangezien dat in Duitsland wel is toegestaan. „Uiteraard wel binnen de geldende coronaregels”, zegt hij.

De vuurwerkhandelaren denken dat het voor de handhaving „ondoenlijk” zal zijn om alle Nederlandse vuurwerkkopers aan de grens te controleren. „Er rijden op de verkoopdagen tienduizend vuurwerkforenzen per uur over de grens”, aldus Aalbers. Zijn bedrijf en ook anderen richten dit jaar een afhaalstraat voor vuurwerk in. Kopers krijgen op een tijdslot hun bestelling aan de auto afgeleverd en er wordt gevraagd zoveel mogelijk alleen te komen.