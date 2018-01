Eten buiten de deur wint aan populariteit

In 2017 besteedde de Nederlandse consument gemiddeld ruim 1115 euro aan eten en drinken buitenshuis, dit jaar zal dat bedrag naar verwachting oplopen tot bijna 1163 per persoon. Voor de recessie in 2007 ging het nog om zo’n 1148 euro.

Met name het thuis laten bezorgen van eten is sterk in opmars. Deze markt was afgelopen jaar goed voor bijna 2,5 miljard euro aan omzet. Dat is ruim een kwart meer dan in 2016. Vooral het bestellen van eten via sites als Thuisbezorgd.nl of ketens als Domino's is erg populair.

Volgens het FSIN loopt ook de bezorging van eten en versboxen bij bijvoorbeeld de supermarkt steeds beter. Boodschappen voor de ‘voorraadkast’ zullen in de toekomst waarschijnlijk ook steeds vaker online worden gedaan.

Het kennisinstituut presenteert alle trends op de Horecava. Dat is de jaarlijkse horecavakbeurs die deze week wordt gehouden in de RAI in Amsterdam.

,,De cijfers illustreren het vertrouwen van de consument in de economie én zijn veranderende levensstijl'', aldus het FSIN die erop wijst dat 2017 sowieso een erg goed jaar was voor de foodsector. Inclusief boodschappen in de supermarkt is er zo'n 59,5 miljard euro uitgegeven aan eten en drinken. Bijna een derde daarvan ging om consumptie buitenshuis. Het kennisinstituut verwacht dat de totale consumentenomzet aan eten en drinken in Nederland in 2018 zal doorgroeien naar 61,7 miljard euro.