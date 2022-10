Beursblog: AEX opent onder jaardieptepunt van woensdag

De Nikkei in Tokio daalde donderdag 0,5%. De Hang Seng-index in Hongkong ging 1% omlaag en de beurs in Shanghai won 0,2%. De Kospi in Seoul verloor 1,1% en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,2%. Beleggers zijn vandaag gespitst op de Amerikaanse inflatiecijfers. De verwachting is dat die dankzij afkoelende energieprijzen zullen dalen van 8,3% naar 8,1%, maar er is twijfel omdat producentenprijzen onlangs een snellere stijging lieten zien. Een hogere inflatie vergroot de kans dat de Fed de rente sterker zal verhogen.

Klik hier als u het beursverslag niet kunt lezen.