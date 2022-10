Beursblog: tech sleurt AEX in het rood, andere beurzen in de plus

Door Redactie DFT

Amsterdam - Techaandelen sleuren de AEX rond het middageten in de min (-0,6%), terwijl andere beurzen in Europa alweer kleine winstjes vieren. De markten wachten op Amerikaanse inflatiecijfers later vandaag en Renco van Schie van vermogensbeheerder ValueEdge ziet de kans op een meevaller groter dan de kans op een tegenvallend inflatiecijfer. En dat kan een grote impact hebben, verwacht hij.