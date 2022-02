Nieuw tragedie in Marokko: ’Na Rayan (5) nu ook Khalid (7) dood gevonden in put’

De reddingsoperatie van Rayan (5) in Bab Berred. Ⓒ AFP

Tiflet - Terwijl de wereld nog in de ban is van de dood van peuter Rayan (5) nadat hij in Marokko in een 32 meter diepe put gevallen was, is er volgens lokale media een nieuw vergelijkbaar drama bekend geworden. De 7-jarige Khalid zou maandag in de Marokkaanse stad Tiflet in een put van meer dan veertig meter diep zijn gevallen en daarin verdronken.