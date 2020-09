Opnieuw coronabesmetting bij Brabantse nertsenfokkerij

Ⓒ ANP

GEMERT-BAKEL - In de Brabantse plaats Gemert is op een nertsenfokkerij een coronabesmetting vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met vijfduizend moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen na een melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen. De dieren worden zo snel mogelijk afgemaakt.