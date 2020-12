Marco Kroon komt met kikkerpak in rechtszaal: ’Diep geraakt’

Ⓒ Illustratie Petra Urban / Hollandse Hoogte / ANP

ARNHEM - Het was donderdag een nogal onalledaags tafereel in het Arnhemse Paleis van justitie: een verdachte in militair uniform, die ten overstaan van de rechters zijn carnavalskostuum van kikkerkoning toont, de fluwelen koningsmantel om zijn schouders hangt en de kroon op zijn kale hoofd zet.