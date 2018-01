Gevangenen Turnhout willen niet hun cel in

Ⓒ De Telegraaf

TURNHOUT - In een gevangenis in het Belgische Turnhout zijn gedetineerden zondagavond in opstand gekomen. Ze wilden niet terug naar hun cel, omdat ze het niet eens waren met nieuwe regels van de directie. Na lang overleg werd zonder geweld de opstand opgelost en keerden alle gevangenen weer terug.