Komende nachten vallende sterren dankzij de Perseïden: zo spot je ze het best

Het is weer zover: jaarlijks trekt onze planeet door de Perseïdenzwerm. Het gevolg daarvan is een spectaculaire regen van vallende sterren. Het hoogtepunt van dit wonderlijke fenomeen zou in de nacht van zaterdag op zondag zijn, maar ook eerder loont het de moeite om de blik op oneindig te zetten. Een praktische gids.

Ⓒ Shutterstock