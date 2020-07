Atletiekclub in rouw om in Kroatië overleden Mauro: ’Fantastisch leuke jongen’

Eerder hadden Kroatische media het over een 14-jarige jongen. Dat blijkt dus onjuist.

Atletiekclub Lycurgus in Assendelft meldt het overlijden van oud-pupil Mauro op de eigen website. „Hij was een zeer getalenteerd atleetje! Beresterk en snelle benen. Bovenal was het een fantastisch leuke jongen, super enthousiast en altijd even vriendelijk.”

Later ging Mauro gitaar spelen. „Hij koos voor zijn nieuwe passie. Zo af en toe kwam hij nog even ’buurten’ op de club met z’n vrienden, waarbij ik dan altijd vroeg; kom je weer meetrainen Mauro?”, schrijft Margreet namens de club. „Wij wensen zijn familie zo enorm veel kracht toe om dit ondraaglijke verlies te verwerken.”

De jongen overleed zaterdag. Hij werd in een opblaasband voorgetrokken door een speedboot, waarin ook familieleden zaten. Toen de bestuurder van die boot een plotselinge manoeuvre maakte en de band langszij kwam, botste de boot tegen de band met de jongen, die daarna geen teken van leven gaf, aldus het Noordhollands Dagblad. Kroatische media hadden eerder dezelfde omstandigheden beschreven.

Vrijdag herdenkt de vereniging het overlijden van Mauro.