Evacuatie paarden en runderen wegens hoogwater

De dieren liepen tot maandagochtend 10.15 uur nog te grazen in de Gandelwaard, het laatste droge deel van het natuurgebied, dat ligt tussen de Waal en de Afgedamde Maas. Maar verplaatsing was noodzakelijk, aldus woordvoerder Marcel van Dun. ,,Ze konden daar niet langer blijven staan, want dan dreigden ze ingesloten te worden door het water."

Dat het natuurgebied bijna helemaal onderloopt, komt door het landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat in 2011 van start ging. Door diverse ingrepen zijn flinke overstromingsvlaktes gemaakt, zodat de rivieren bij hoogwater hun gang kunnen gaan. De extra brede Wakkere Dijk, met flauwe taluds, werd speciaal aangelegd als 'hoogwatervluchtplaats' voor wie droge voeten of poten wil houden bij hoge waterstanden.

De weilanden in de omgeving van Slot Loevesteinzijn volgestroomd met het stijgende water van Maas en Waal. Ⓒ ANP

Via een klein half uur durende trek in colonne zijn de grazers via de verharde Maaskade naar de Wakker Dijk geleid. Deze operatie werd uitgevoerd door een kuddebeheerder in samenwerking met vrijwilligers. Staatsbosbeheer had alle grazers bij elkaar gelokt door de dieren daar extra hooi te geven.

