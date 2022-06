Navo-baas op Catshuis: ’Oekraïne moet meer zware wapens krijgen’

Volgens Stoltenberg moet de Navo meer doen om Oekraïne te helpen. „Oekraïne moet meer zware wapens krijgen”, zegt hij. „Die hebben ze al gekregen en zullen ze nog meer krijgen. Woensdag is er een bijeenkomst op het Navo-hoofdkantoor om deze wens van Oekraïne te bespreken.”

Volgens de Oekraïense president Volodomir Zelenski heeft zijn land 4.800 zware wapens nodig om de oorlog met Rusland te kunnen winnen. De ruim veertig landen die Kiev nu militair steunen, moeten volgens hem over de brug komen met fors meer wapentuig om niet onder de voeten te worden gelopen.

Grenzen

Nederland kan waarschijnlijk niet meer zware wapens leveren, liet Rutte vorige maand al weten. „Er zijn grenzen aan wat wij kunnen doen”, gaf de premier toen aan. Samen met Duitsland levert Nederland twaalf houwitsers aan Oekraïne. De training voor Oekraïense soldaten is bijna afgerond. Binnenkort kunnen de houwitsers naar het slagveld worden gebracht.

Stoltenberg was op uitnodiging van Rutte en de Deense premier Mette Frederiksen in het Catshuis. Rutte en Frederiksen gaven een diner in aanloop naar de Navo-top in Madrid, over twee weken. De regeringsleiders van Portugal, Roemenië, Polen, België en Letland waren daarvoor uitgenodigd.

In een gezamenlijke verklaring lieten de landen na afloop weten dat zij Oekraïne steunen. Ook zijn ze er voorstander van dat Finland en Zweden lid worden van de Navo. Op dit moment wordt een lidmaatschap van de Scandinavische landen nog geblokkeerd door Turkije.

„Sommige van die Turkse zorgen gaan over terrorisme, dat moeten we serieus nemen”, zei Rutte. „We werken heel hard richting de Navo-top – en ook na de top – om te zorgen dat we dit oplossen. Ik ben ervan overtuigd dat dit gaat lukken en dat Finland en Zweden Navo-lid kunnen worden.”