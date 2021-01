’Puinruimend zakenkabinet is nu nodig’

,,We moeten van aardgas naar hout, wind en zon. Technisch-wetenschappelijk volslagen onzinnig”, stelt Guus Berkhout. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

’Een ’puinruimend zakenkabinet’ is nodig om in Nederland orde op zaken te stellen, argumenteert prof. Guus Berkhout. „Burgers zijn de grote problemen in ons land spuugzat. We hebben nu een zakenkabinet met daadkrachtige bèta’s nodig die laten zien dat het in deze moderne tijd anders moet.”