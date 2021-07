Verdachte vrijuit na paniek om naalden in aardbeien Australië

Verdachte My Ut Trinh (53) riskeerde een gevangenisstraf van tien jaar. De autoriteiten hadden haar opgepakt nadat in 2018 naalden waren ontdekt in aardbeien die in supermarkten werden verkocht. Dat leidde tot onrust en grote economische schade voor de fruitsector. Aardbeien moesten uit de handel worden gehaald en complete partijen zijn toen weggegooid.

Justitie legde uit dat het niet meer rekent op een veroordeling. Daarom besloten aanklagers de zaak stop te zetten. De politie had eerder nog gezegd dat het DNA van de vrouw was aangetroffen op een naald. Ook zou ze volgens de autoriteiten tegen een collega hebben gezegd dat ze een naald in fruit wilde doen om haar werkgever failliet te laten gaan.

’Enorme opluchting’

De advocaat van My Ut Trinh noemde het stopzetten van de vervolging een „enorme opluchting.” Hij zei dat zijn cliënt dat beschouwt als eerherstel. Vrienden zeggen dat de vrouw een zware periode achter de rug heeft en nu eindelijk verder kan met haar leven. Ze zou zich vooral verheugen op een bezoek aan haar 96-jarige moeder in Vietnam.