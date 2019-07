Vierdaagse waarschuwt voor eikenprocessierups

Wandelaars tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ⓒ ANP

NIJMEGEN - Vierdaagselopers moeten uitkijken voor de eikenprocessierups. Gemeenten langs het parcours hebben de jeukrups in de afgelopen maanden zo goed mogelijk bestreden, maar dat betekent niet dat het beestje verdwenen is. Daarvoor waarschuwt de organisatie van de Vierdaagse, die op 16 juli in Nijmegen van start gaat.